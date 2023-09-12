عودة مستكشف كهوف أميركي إلى الحياة بعد حصاره على عمق كيلو متر

150 منقذ و9 أيام عمل شاق

أعلن اتحاد الكهوف التركي (توماف) وقت مبكر من صباح اليوم إنقاذ مستكشف كهوف أمريكي كان محاصرًا على عمق يزيد على ألف متر تحت الأرض في جنوب تركيا بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك بعد عملية إنقاذ دولية استمرت أيامًا.

وأوضح الاتحاد أنّ مارك ديكي (40 عامًا) كان موجودًا على عمق 1120 مترًا عندما أُصيب بالنزيف، وشارك فى العملية أكثر من 150 منقذ من تركيا وكرواتيا وإيطاليا ودول أخرى، واستمرت لتسعة أيام لإنقاذه من ثالث أعمق كهف في البلاد.

وأظهرت لقطات من المراحل السابقة للعملية ديكي مستلقيًا داخل الكهف بينما يعالجه فريق طبي. وأظهرت لقطات أيضا فرقا أخرى تتحرك إلى الأسفل في الكهف مستعينة بالحبال وتشق طريقها عبر ممرات ضيقة.

ويعد كهف موركا ثالث أعمق كهف في تركيا، وفقًا للاتحاد التركي لمستكشفي المغاور، حيث يصل أقصى عمق له إلى 1276 مترًا.

كان " ديكي" في مهمة استكشاف دولية بكهف موركا في جبال طوروس بإقليم مرسين عندما بدأ يعاني من نزيف في الجهاز الهضمي على عمق 1040 مترًا.

وكتب الاتحاد على منصة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "تم إخراج ديكي من المخرج الأخير للكهف".

وأضاف "وهكذا، انتهى الجزء الخاص بـ الإنقاذ من الكهف من العملية بنجاح. نهنئ جميع الذين ساهموا!".

وقال منقذون إيطاليون إن ديكي نُقل إلى الخيمة الطبية في المخيم لإجراء فحوصات.