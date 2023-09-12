الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

دومتي تستكمل نقل ملكيتها إلى شركتها المؤسسة بجزر الكايمن

تداولات البورصة
تداولات البورصة

شهدت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، خلال جلسة اليوم الثلاثاء عملية نقل ملكية على أسهم الشركة بآلية الصفقات ذات الحجم الكبير.

قالت الشركة في بيان للبورصة أن الصفقة في إطار إعادة الهيكلة بين أطراف المجموعة المرتبطة لعدد 69.55 مليون سهم والمملوكة لعائلة الدماطي والتي تمثل 24.61% من إجمالي أسهم دومتي.

وأضافت أنه سيتم نقل ملكية الأسهم لصالح شركة International Dairy Investment (جزر الكايمن)، مشيرة إلى أن الشركة هي طرف مرتبط بعائلة الدماطي ومملوكة بالكامل لهم.

ولفتت إلى أطراف الصفقة حصلوا على موافقة الرقابة المالية على اتمام الصفقة دون سداد مقابل نقدي.

كما بينت أن عائلة الدماطي لاتزال تحتفظ بنسبة الملكية في دومتي كما هي ولكن بشكل غير مباشر.

وشهدت البورصة تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم دومتي لعدد 69.555 مليون سهم بقيمة اجمالية 445.848 مليون جنيه.

 

 

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