أقدم نجار سُفن ويخوت في مصر| فيديو

يقول الأسطى محمد أبو عطايا، أقدم نجار صناعة السفن واليخوت في ترسانة عزبة البرج بمحافظة دمياط ، ومُلقب بــ "أبو الشغلانة" ويعمل بها منذ نصف قرن: إن هناك زبون يأتي لصناعة مركب أو يخت، ويحدد طوله فقط انما ارتفاعه وعرضه نحن نحددهما.

أقدم نجار صناعة السفن واليخوت

ويضيف أقدم نجار صناعة السفن، أول خطوة في صناعة المركب تسمى "طبلية" وفي ناس يقولون "مسرح" وتصمم عليه الفيرم أو القوالب ويصنع عليها هيكل المركب.

ويوضح أن الخشب المستخدم في صناعة المراكب أو السفن يكون في الغالب من خشب التوت، لأنه أفضل في المياه، مؤكدًا: صناعة اليخت أصعب من المركب وتنفيذه يحتاج عامًا.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية مصر.

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