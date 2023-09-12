محافظ أسوان يتابع نسب ومعدلات التنفيذ ب19 مشروع بكوم أمبو

أكد المهندس ناحج مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، أن فريق عمل حياة كريمة يستكمل جولاته الميدانية لتفقد نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التطوير الشامل للريف المصرى “حياة كريمة” داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة، وذالك بناءاً على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وتفقد الفريق 19 من المشروعات الجارية بقرية حجازة بمركز كوم أمبو والتى تشمل 11 تابع تضم 28 ألف و 569 نسمة، مشيراً إلى أنه خلال الجولة تم التشديد على ضرورة الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان لتكثيف الجهود، وتلافى كافة الملاحظات والمشكلات، بالإضافة إلى الإلتزام بتنسيق الموقع العام، وإعادة الشئ لأصله مع إستبعاد وإستبدال المقاولين المقصرين؛ لضمان رفع نسب الإنجاز والإنتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى، أنه تم تفقد أعمال التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الحكومية بالقرية ومتابعة تقديم مختلف المعاملات المتاحة للمواطنين ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مدرسة نجع العرب الإبتدائية ، وكوبرى المنشأ على مصرف أحمد مصطفى بنسب تنفيذ 100%.

ولفت إلى تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب لتغذية ودعم المناطق المحرومه بنسبة 85 %، علاوة على تفقد مشروعات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها ، وأيضاً تطوير ورفع كفاءة مدرسة الخور الإعداديه بنسب 80% ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء مركز شباب نجع العرب بنسبة 73% ، وأيضاً مشروع إنشاء مركز شباب حجازة بنسبة 70% .