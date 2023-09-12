محمد زين الدين يثمن دعم مصر لمشروعات الكهرباء داخل القارة السمراء

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب بتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير وتحديث منظومة الكهرباء داخل الدول الإفريقية، وإعداد الكوادر البشرية بالدول الإفريقية، مؤكدا الاهمية الكبيرة لدور الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال الستة أشهر الماضية من خلال استقبال (6) مجموعات متتالية من هيئة كهربة الريف وشركة TANESCO بدولة تنزانيا بإجمالي عدد (111) مشاركا، وذلك لحضور البرنامج التدريبي "تخطيط وتصميم شبكات التوزيع وإدارة العقود والمشروعات لمدة (3) أسابيع لكل مجموعة، متضمنا زيارات ميدانية لمواقع العمل بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركات التصنيع المحلي.



وقال "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم إن مصر فى عهد الرئيس السيسى اعطى أكبر اهتمام للتعاون مع دول القارة السمراء فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية والكهرباء والطاقة وغيرها مثمناً حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعى لكافة دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية الشاملة والمستدامة.



واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين اشادة وتقدير المشاركين لمصر شعباً وقيادة والدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لاشقائه من الدول الافريقية، اضافة الى حرصهم على تقديم الشكر والاشادة بحفاوة الاستقبال وجودة المحتوي التدريبي وكفاءة المدربين المصريين وما شاهدوه من تطور في مواقع العمل المختلفة وانبهارهم بالاماكن الأثرية في وشعورهم بالطمأنينة في بلدهم الثاني مصر مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر خلال تلك الفترة إلى بلادهم بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه الدول الإفريقية.

رفع كفاءة القدرات البشرية والدعم الفنى

كما أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بالدور المهم الذي تقوم به وزارة الخارجية المصرية والممثلة فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مشروعات التعاون مع الدول الأفريقية من خلال عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة القدرات البشرية والدعم الفنى فى مجالات الكهرباء المختلفة.



تجدر الاشارة الى ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نجح في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لعدد 9100 متدرب من أفريقيا والدول العربية ويستمر القطاع فى نقل الخبرات التى يمتلكها للأشقاء الأفارقة والعرب وتقديم الدعم الفنى ومساعدة هذه الدول فى إعداد خططتها الوطنية وخاصة فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية المستدامة.



كما أكد أن قطاع الكهرباء يستمر فى تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة من أجل دعم وتقوية وتعزيز التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية وتحقيق النفع لكافة الأطراف.