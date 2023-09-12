الأمن القومي بالنواب: تحية وزير الدفاع الليبي للرئيس السيسي تقدير كبير لمصر

أعتبر النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب تقدير واشادة أحميد حومة، وزير الدفاع فى الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بالدعم المصري والدور الكبير الداعم لليبيا في المحنة التي تمر بها البلاد وتوجيهه التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهات التنفيذية والشعبية في البلاد على الموقف الداعم لليبيين في الكارثة التي تعصف بالبلاد بمثابة تقدير كبير للدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه الأشقاء الليبيين.

وأكد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسى أعطى المثل والقدوة فى مساندة ودعم مصر لجميع الأشقاء العرب بجميع الدول العربية التى تتعرض لأى مشكلات مشيراً الى أن مصر دائماً حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار بجميع الدول العربية

وقال النائب خالد طنطاوى إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله الحرص الكبير من مصر بقيادة الرئيس السيسى فى الحفاظ على الأمن القومى العربى ومواجهة جميع التحديات والمشكلات التى تواجه الأمة العربية

وكان وزير الدفاع الليبي أحميد حومة قد أكد في تصريحات له تقدير الجانب الليبي للموقف المصري الداعم للأشقاء في كل الظروف، مشيرًا إلى أن عدد من المدن الليبية تعرضت لأضرار جسيمة خاصة مدينة درنة التي تم إعلانها منكوبة.

وأوضح وزير الدفاع الليبي أن عدد الضحايا تجاوز ألفي قتيل والمفقودين بالآلاف في مدن المنطقة الشرقية لليبيا

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقدم بخالص العزاء للأشقاء فى ليبيا فى ضحايا العاصفة التى ضربت البلاد مؤكدًا تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا فى مصابهم الأليم.

وأعرب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، عن وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا.

