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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد حمدي يغادر معسكر منتخب مصر قبل ودية تونس

غادر محمد حمدي الظهير الأيسر الدولي ولاعب نادي بيراميدز، معسكر المنتخب الوطني الأول بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفراعنة في مواجهة أثيوبيا بختام مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار.

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مواعيد مباريات بيراميدز للموسم الجديد 2023 - 2024

وأثبتت الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع الدولي إصابته بتمزق في أربطة الأنكل، حيث يحتاج لعلاج وتأهيل على مدى الأيام العشرة المقبلة قبل العودة إلى الملاعب والمشاركة من جديد في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويستعد نادي بيراميدز للسفر خلال أيام إلى رواندا استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي في العاصمة كيجالي في إطار ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا وهو اللقاء المحدد له يوم الأحد ١٧ سبتمبر الجاري.

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