حبس حارس عقار لسرقته سائح أجنبي بمدينة نصر

فتحت نيابة مدينة نصر، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط حارس عقار، لقيامه بسرقة سائح أجنبي بنطاق قسم شرطة مدينة نصر ثان، حيث كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الضابط مجري التحريات لسماع أقواله.

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال المباحث أن المتهم يدعي محمد .أ وقام بسرقة مبلغ مالي وقدره 8400 دولار امريكي من شخص اجنبي الجنسية و ذلك حال قیام حارس العقار بتغيير لمبة إضاءة داخل شقه المجني عليه وكان ذلك المبلغ المالى داخل حقيبته الشخصية، ليقوم المتهم بمغافلة الشاكي والاستيلاء على المبلغ المالي.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر حبس شخص ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش بنطاق قسم شرطة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنيا) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.