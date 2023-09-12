حريق يصيب 51 شخصا باختناق في الشرقية

ارتفع عدد مصابى الحريق الهائل الذى اندلع فى الساعات الأولى بمصنع سفنج بعزبة حلمى نطاق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى 51 مصابا باختناق، تم إسعاف 44 حالة بمكان الحريق، ونقل 7 حالات إلى مستشفى القنايات لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع سفنج بعزبة حلمى نطاق مركز الزقازيق.

توجهت سيارات الحماية المدنية ومرفق الإسعاف إلى موقع البلاغ تحسبا لوجود اصابات،حيث تم الدفع بـ19 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وتم إخماد الحريق الذى امتد ل 5 ساعات متواصلة ويتم حاليا إجراء عمليات التبريد،وتبين أن المصنع مقام على مساحة 800 متر والنيران التهمت كافة محتويات المنتج بالمصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى إحالته للنيابة العامة.

وفى سياق اخر فقد لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى منيل شيحة فى أبو النمرس ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق نطاق أبو النمرس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها وفاة شخص وإصابة 10 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

لقى شاب في العقد الثاني من العمر؛ حتفه، أسفل عجلات القطار، متأثرا بالإصابات التي لحقت به خلال عبوره شريط السكة الحديد من أمام الساحة، بنطاق مدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من مستشفى ههيا المركزى، بوصول " أحمد. م. الـ " 24 عاما، مقيم بدائرة مركز ههيا، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة الشاب متأثراً بالإصابات التي لحقت به، جراء اصطدام القطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاة.

على الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.