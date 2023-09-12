محافظ الشرقية يتفقد مستشفى 25 يناير بالشبراوين

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في ساعة متأخرة من مساء أمس، زيارة مفاجئة لقرية الشبراوين بمدينة ههيا، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

وتفقد محافظ الشرقية عدد من شوارع القرية ليصدر تعليماته للواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ههيا بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام الجليدر وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.

كما تفقد المحافظ مستشفى 25 يناير المقامة بالجهود الذاتية والمكونة من 7 طوابق شاملة أقسام للأشعة والعيادات الخارجية ومعمل تحاليل طبية وعمليات جراحية وإفاقة وحضانات ورعاية مركزة ومكاتب إدارية وقاعات تدريب والتي من المقرر أن تساهم في تقديم خدمات طبية مميزة بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، حيث تضم كافة التخصصات الطبية، وتساعد على تخفيف الضغط على مستشفيات المحافظة.

وأشاد محافظ الشرقية، بالجهد المبذول في إنشاء مستشفى 25 يناير بقرية الشبراوين والذي يأتي تماشيًا مع سياسة الدولة في الوصول بالخدمات الصحية والعلاجية لعمق الريف الشرقاوي، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم أوجه الدعم والمساندة وتذليل أي عقبات تواجه تشغيل المستشفى لدخولها الخدمة الفعلية، لتمثل صرحًا طبيًا وصحيًا كبيرًا يخدم أهالينا بقرى مركز ههيا والمراكز المجاورة.

وتوجه محافظ الشرقية، لمدينة الزقازيق، حيث قام بجولة تفقدية بعدد من شوارع المدينة لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسا حي أول وثان بإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي على الرصيف لإعادة الانضباط للشارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت جولة محافظ الشرقية، لقاء عدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم وتعرف على احتياجاتهم موجهًا الجهات المعنية بتلبيتها فورًا، مؤكدًا ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والتفاعل بشكل مستمر مع المواطنين والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم.