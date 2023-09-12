اشادات عربية بالدعم المصري للأشقاء بليبيا والمغرب

أعلنت الجمهورية المصرية عن دعمها وتضامنها مع الأشقاء مع ضحايا منكوبي زلزال القرن بالمغرب، وضحايا العاصفة دانيال اللذان راح ضحيتهم آلاف الضحايا خلال الأيام الأخيرة في كارثة انسانية أدمت جراح الوطن العربي بأكمله.

ومنذ قليل أعلنت جمهورية مصر العربية، الحداد 3 أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

كما أعربت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس - عن خالص التعازي والتضامن مع ليبيا، إثر العاصفة "دانيال" وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخرا، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

الأوقاف تخصص 30 مليون لمنكوبي العاصفة والزلزال

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تخصيص مبلغ 30 مليون جنيه من مواردها الذاتية للإسهام في المساعدات التي تقدمها الدولة المصرية، بواقع عشرة ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا في دولة ليبيا جراء الإعصار القاسي الذي ضرب بعض مناطقها.

وتابعت الأوقاف: وكذلك 10 ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا في دولة المغرب جراء الزلزال الذي ضرب بعض مناطقها، و10 ملايين جنيه لدولة سلوفينيا جراء الفيضانات التي ضربت البلاد، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في مساعدات الدول الشقيقة والصديقة التي تعرضت أو تتعرض لحوادث أو نكبات طارئة، سائلين الله (عز وجل) أن يفرج الكرب عن المكروبين جميعًا، وأن يحفظنا وإياهم من كل مكروه وسوء.

حفتر يوجه الشكر للسيسي

من جهته تقدم القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى التخفيف من معاناة المتضررين، ومد يد العون والمساعدة من أبناء الشعب الليبى الذين تنادوا من مختلف مدن ومناطق ليبيا لمساعدة أهلهم وأخوتهم فى المناطق والمدن المتضررة.

وأشار حفتر إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أصدر تعليماته لإرسال فرق الإنقاذ والفرق الطبية من وزارة الصحة بدولة مصر، معبرا عن أسمى آيات الشكر والتقدير للدول العربية الشقيقة لدعمها ومساندتها وتضامنها مع الشعب الليبى فى هذه المحنة.

المغرب يثمن مبادرة السيسي

كما أعلن سفير مصر ياسر عثمان، إن المغرب يقدر تضامن مصر، قيادة وحكومة وشعبًا، مع الشعب المغربى الشقيق فى مصابه الأليم، بعد الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد ليل الجمعة الماضية.

وأكد عثمان، في تصريحات صحفية، أن مصر أكدت موقفها المساند والداعم للمغرب على أعلى مستوى، من خلال رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الشعب المغربي ولأخيه الملك محمد السادس، وهو الأمر الذي تلقاه الجانب المغربي بالكثير من التقدير .

ضحايا زلزال المغرب والعاصفة الليبية

وكان زلزال مدمر بلغت قوته نحو 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب المملكة المغربية، ليل الجمعة وفجر السبت، ومركزه جنوبي مدينة مراكش و الحوز، تحديدًا في موقع يسمى أزكور، قرب أعلى قمة جبلية في المغرب، وخلف ما يزيد على ألفي قتيل حتى الآن.

كما وصل عدد الضحايا في ليبيا إلى 3000 شخص حتى الآن، بحسب تصريح وزير الصحة الليبي، عثمان عبد الجليل، منذ قليل، بأن العاصفة دانيال أسفرت عن مقتل والمفقودون بالآلاف.

ويتوقع ارتفاع عدد ضحايا العاصفة إلى 10 آلاف، والمفقودين نحو 100 ألف شخص.