الأرصاد الجوية الليبية: عاصفة دانيال تسببت في أمطار يومية كانت تهطل خلال عام كامل (شاهد)

أكد محيي الدين رمضان، مدير الإعلام بالأرصاد الجوية الليبية، أن العاصفة دانيال المطرية تحركها كان فيه بعض الاختلاف عن سابقيتها، وبقت قبالة الساحل الليبي لمدة 5-6 أيام، وهي في حركة دوران وتأتي بالأمطار الغزيرة.

وقال “رمضان” خلال تصريحاته “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن هذه العاصفة بدأت في التحرك وسوف تتحرك خلال الساعات القادمة على المناطق الحدودية المصرية برياح وأمطار لكنها أقل من التي شاهدناها خلال الفترة الماضية ثم تتحرك ناحية الشرق باتجاه باقي المناطق الشرقية داخل مصر لكنها لن تكون بنفس حدتها في ليبيا، موضحًا أن العاصفة دانيال ستصبح أضعف لحظة وصولها إلى الشرق الليبي.

وأشار إلى أن العاصفة دانيال نتج عنها كمية كبيرة جدًا وضخمة من الأمطار، وبلغت 414 ملليتر خلال 24 ساعة في أحد المناطق، وهي كميات كانت تسجل على مدار السنة.

تفاصيل العاصفة دانيال:

تشهد حالة الطقس في مصر، اليوم الإثنين، أجواء من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على غرب البلاد، تمتد يومي الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد، وذلك بالتزامن مع وصول بقايا العاصفة دانيال، إلى غرب البلاد بعدما غادرت اليونان وليبيا مُخلِفة وراءها أضرارًا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة والسيول وزيادة نشاط وسرعات الرياح وارتفاع كبير للأمواج.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حالة الطقس اليوم الإثنين تشهد تأثر البلاد بـ منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط؛ يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من (السلوم ومطروح وسيوة)؛ تمتد الأمطار خفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانًا.

وتنشط الرياح، خلال حالة الطقس اليوم، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.