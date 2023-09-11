الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء للشعب الليبى الشقيق فى ضحايا العاصفة "دانيال"

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة "دانيال"، وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

الرئيس السيسي يقدم خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا:

ونشر الرئيس السيسى، عبر صفحته الرسمية “فيسبوك”: "أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا فى ضحايا العاصفة التى ضربت البلاد، وأؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا فى مصابهم الأليم.

وأعرب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب، وفقًا لما ذكرته فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقدم بخالص العزاء للأشقاء فى ليبيا فى ضحايا العاصفة التى ضربت البلاد؛ مؤكدًا تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا فى مصابهم الأليم.

وأعرب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا.

وقد أسفر إعصار دانيال القادم من البحر المتوسط، وتسبب في أمطار غزيرة وسيول في ليبيا عن خسائر كبيرة بالمباني والطرق بجانب العديد من الضحايا، والذي وصل عددهم إلى ما يقرب من 25 متوفى والكثير من الجرحى، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وفي وقت سابق، أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة "دانيال"، وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد أخيرًا ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقدمت مصر – بحسب بيان لوزارة الخارجية - صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.