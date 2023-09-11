عاجل
قناة السويس روح العالم والممر البديل ارموه وراء الظهر.. رد رسمي يحسم الجدل مواعيد مباريات بيراميدز للموسم الجديد 2023_2024 منتخب الجزائر يهزم ليبيا ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للطائرة
الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء للشعب الليبى الشقيق فى ضحايا العاصفة "دانيال"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة "دانيال"، وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخراً، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

 الرئيس السيسي يقدم خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا:

txt

السيسي يوجه الحكومة بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب

txt

دفاع النواب تطالب بتنفيذ رؤية الرئيس السيسى أمام قمة العشرين لإنهاء أزمة ديون الدول النامية

 ونشر الرئيس السيسى، عبر صفحته الرسمية “فيسبوك”: "أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا فى ضحايا العاصفة التى ضربت البلاد، وأؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا فى مصابهم الأليم.

 وأعرب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا.

 

WhatsApp Image 2023-09-11 at 5.22.00 PM

 

  ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب، وفقًا لما ذكرته فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

 

  يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقدم بخالص العزاء للأشقاء فى ليبيا فى ضحايا العاصفة التى ضربت البلاد؛ مؤكدًا تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا فى مصابهم الأليم.

 

  وأعرب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا.

  وقد أسفر إعصار دانيال القادم من البحر المتوسط، وتسبب في أمطار غزيرة وسيول في ليبيا عن خسائر كبيرة بالمباني والطرق بجانب العديد من الضحايا، والذي وصل عددهم إلى ما يقرب من 25 متوفى والكثير من الجرحى، بحسب شبكة سكاي نيوز.

 وفي وقت سابق، أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، عن خالص التعازي والتضامن مع دولة ليبيا الشقيقة، إثر العاصفة "دانيال"، وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد أخيرًا ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

 وقدمت مصر – بحسب بيان لوزارة الخارجية - صادق تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

مواد متعلقة

السيسي وأردوغان يناقشان تطورات الأوضاع الإقليمية بنيودلهي

صور زيارة الرئيس السيسي لضريح غاندي على هامش قمة الـ20

نص كلمة السيسي في الجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين بنيودلهي

السيسي يلتقي المستشار الألماني على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند

الرئيس السيسي يتفقد الآثار المصرية ضمن المعروضات التاريخية لقمة العشرين

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الفرنسي على هامش قمة مجموعة العشرين

الرئيس السيسي يعزي الشعب المغربي والملك محمد السادس في ضحايا الزلزال

السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش قمة مجموعة العشرين
الجريدة الورقية