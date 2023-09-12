ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإضرام النيران بأبواب شقتين بأحد العقارات ببورسعيد

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بإضرام النيران بأبواب شقتين بأحد العقارات بمحافظة بورسعيد.

يأتي هذا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد بنشوب حريق بأحد العقارات بدائرة القسم وحدوث تلفيات بأبواب شقتين بذات العقار.

ولفتت الأجهزة الأمنية إلى أنه بسؤال مالكيهما، اتهما بائعا متجولا "له معلومات جنائية"، بارتكاب الواقعة لسابقة قيام مالك إحدى الشقتين بتحرير محضر ضده لسرقته بعض المتروكات الخاصة به أعلى سطح العقار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدرى "الهيروين والآيس".

وأقر المتهم بارتكابه الواقعة بإستخدام مادة البنزين، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتِّجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حياله.