ضبط 445 كجم و260 لترا وتحرير 66 محضرا بحملة مكبرة على الأسواق بمدينة رأس سدر

في ضوء أعمال حملة 100 يوم صحة تحت رعاية السيد / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بناءاً على تعليمات الاستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء ا.ح / خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها ، وبناءاً على التكليف المباشر من الدكتور / عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، وتحت اشراف من الدكتور / احمد حسانين ، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى ، تشكلت لجنة برئاسة السيد / مصطفى خليل ، القائم باعمال مدير مراقبة الاغذية بالمديرية وبعضوية كلاً من الاستاذ / احمد فتحى والاستاذ / احمد فتحى مشرفي الاغذية بالمديرية ومصطفى حسام الدين مفتش اغذية رأس سدر.

وتم شن حملة مرور مكبرة على اماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدينة راس سدر وتم خلالها المرور على 27 منشأة وقامت اللجنة بتحرير 24 محضر نظافة وكذلك 36 محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالاغذية كما تم تحرير 6 محاضر ضبط لكمية بلغ وزنها 445 كجم و 260 لتر لاغذية ومشروبات منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى باجمالي محاضر بلغ عددها 66 محضر.

كما تم اعدام 214 كجم و 10 لتر لاغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية ،كما تم سحب عدد 5 عينات وارسالها للمعامل المركزية للتحليل وبيان مدى صحتها لتقديمها للمواطنين وتستمر حملات المرور والتفتيش علي اماكن تداول الاغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي امن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين اليها.