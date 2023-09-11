الأرصاد تكشف تأثير إعصار دانيال على مصر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن إعصار دانيال عبارة عن منخفض جوي، مشيرًا إلى أن الإعصار كان قويًا على اليونان وليبيا، وفقد قوته بشكل كبير بعد دخوله إلى شرق ليبيا، وأحدث أمطارًا غزيرة في الصباح الباكر على الأراضي الليبية.

إعصار دانيال عبارة عن منخفض جوي

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن إعصار دانيال بدأ دخول الحدود المصرية ظهر اليوم برياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة على السلوم، وامتد تأثير هذه الرياح على الاسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وأدى لارتفاع درجات الحرارة، وساهم في زيادة ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن هذه الرياح اتجهت إلى مطروح، مما أدى لسقوط أمطار متوسطة الشدة ، ويستمر تأثير هذا المنخفض من غرب مصر إلى شرقها خلال الساعات المقبلة وعلى مدار الغد الثلاثاء، ويصاحبه رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية من 3 لـ4 درجات عن درجة حرارة اليوم.

ولفت إلى أن نشاط الرياح سيستمر على مدن القناة ووسط سيناء وشمال محافظات البحر الأحمر، وفرص سقوط الامطار ستستمر على محافظات الوجه البحري، أما جنوب محافظات البحر ففرص سقوط الامطار خفيفة، على مناطق متفرقة بصورة غير مؤثرة.