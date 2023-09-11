الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

"جراب محمول" يكتب الفصل الأخير في حياة شاب بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مصرع شاب على يد جاره بسبب خلافات بينهما في منطقة الطالبية غرب الجيزة.

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"جراب محمول" يكتب الفصل الاخير في حياة شاب بالجيزة 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من إحدى المستشفيات تضمنت وصول جثمان شاب بجروح مختلفة في أنحاء الجسد.

وعلى الفور شكل  مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن الشاب المجني عليه يدعى مصطفى يرتدي كامل ملابسه، وبدأت فرق المباحث في فحص علاقاته وكذلك المشاهدات الأخيرة له، والخلافات بينه وبين الآخرين، مع فحص كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافات بين المجني عليه وآخر بسبب جراب محمول، تطورت إلى مشاجرة بينهما قام على أثرها الأخير بالاعتداء على المجني عليه مسددا له طعنات أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم.

واوضحت  تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن المتهم ذهب إلى محل هواتف مملوك للمجني عليه وطلب شراء جراب موبايل إلا أن مشادة نشبت بينهما بسبب خلافات على لون جراب الموبايل قام على أثرها بالاعتداء على المجني عليه وإحداث إصابته.

بمواجه المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

السيطرة على  حريق نشب داخل أحد المطاعم الشهيرة بحدائق حلوان

كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على  حريق نشب داخل أحد المطاعم الشهيرة بحدائق حلوان دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب حريق بمطعم شهير بحدائق حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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