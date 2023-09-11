السينما كشفت المعنى الأصيل للفلاح المصرى

بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح تسلط جريدة الوفد الضوء على السينما المصرية التى أبرزت دوره فى المجتمع، فهناك العديد من الأعمال الفنية التى جسدت صورة الفلاح المصرى الأصيل. وقدمت السينما والدراما المصرية عددا من الأفلام والمسلسلات التى تناولت قصص مختلفة عن حياة الفلاح من داخل الريف المصرى.

كان أول فيلم دارت أحداثه كلها تقريبا فى الريف المصرى هو فيلم «زينب» الصامت الذى عرض عام 1930، وهو مفقود حاليًا، لكن مخرج الفيلم محمد كريم أعاد تقديمه مرة أخرى عام 1952 بعد أن نطقت السينما، ولم يغير كثيرًا فى أحداثه، والفيلم مأخوذ عن أول رواية مصرية وعربية وهى رواية «زينب» التى كتبها محمد حسين هيكل باشا وصدرت سنة 1914.

وفى عام 1938 تم تقديم فيلم «لاشين» للمخرج الألمانى فيريتز كرامب الذى تناول حياة الفلاحين المصريين فى القرن الثانى عشر الميلادى ونقل الضيم الذى لحق بهم.

وفى عام 1939 عرض فيلم «العودة إلى الريف» للمخرج أحمد كامل مرسي، وقام ببطولته الفنان محمود ذو الفقار والمطربة ملك، وهو الفيلم الوحيد الذى مثلته، وللأسف، هذا الفيلم مفقود أيضا، وقد تناول قضايا الفلاح. وهناك فيلم عراقى يحمل الاسم نفسه عرض عام 1963 للمخرج العراقى فالح الزيدى.

وفى عام 1940 تم تقديم فيلم «يوم سعيد» للموسيقار محمد عبد الوهاب، وعلى الرغم من أن الريف جاء خلال مشاهد قليلة فى نهاية الفيلم، ولكن قدم الموسيقار أغنيه من ألحانه ما زالت حتى اليوم تطربنا، للفنانة أسمهان وهى «محلاها عيشة الفلاح».

وفى عام 1941 قدم الفنان نجيب الريحانى، فيلم «سى عمر» الذى تضمن مشاهد رائعة عن الريف وفساد ناظر العزبة وجمال الحياة فى الريف.

ومن أقوى أفضل الأفلام التى جسدت صورة الفلاح المصرى عام 1967 فيلم «الزوجة الثانية» بطولة السندريلا سعاد حسنى، وشكرى سرحان، وسناء جميل، وصلاح منصور. ويسلط الفيلم الضوء على الاستبداد الواقع على الفلاحين البسطاء فى القرية من قِبَل العمدة .

ومن أعظم الأفلام الذى تم عرضه عام 1969 «شىء من الخوف» لحسين كمال، والفنانة شادية، والفنان محمود مرسى .

ومن أقوى الأفلام التى برزت دور الفلاح المصرى عام 1970 فيلم «الأرض» بطولة الفنان القدير محمود المليجى، وإخراج يوسف شاهين، عن رواية الكاتب المصرى عبدالرحمن الشرقاوي، ويعتبر أحد أهم أفلام السينما المصرية. وفى احتفالية مئوية السينما المصرية عام 1996 تم تصنيفه فى المركز الثانى ضمن أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية فى استفتاء النقاد.

وفى عام 1976 قدم المخرج السيد زيادة فيلم «مراهقة من الأرياف» بطولة الفنانة شمس البارودى والفنان حسن يوسف. وهناك العديد من الأفلام والمسلسلات الأخرى التى جسدت صورة الفلاح المصرى.

ولكن للأسف على جانب آخر هناك العديد من هذه الأعمال لم تنصف الفلاح وقدمته للجمهور بطريقة غير الحقيقة منها الساذج والمنهبر بحياة المدينة وغيرها، مثل فيلمى «المتسول» و«عنتر شايل سيفه» لأحمد السبعاوى سنة 1983، أو من خلال الفلاح الساذج الذى يتم تجنيده من خلال فيلم «البرىء» لعاطف الطيب، وفيلم «شباب امرأة» للفنانة تحية كاريوكا والفنان شكرى سرحان، وكشف الفيلم معاناة الفلاح المصرى فى المدينة وكيف يتعرض للانحراف.