تعرف على استعدادات " جنوب سيناء" للعام الدراسى الجديد

عقد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اجتماعا مع قيادات المديرية، ومديري الإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديوكنفرانس، وذلك لمناقشة إجراءات واستعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والتأكيد على الواجبات والمسؤوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة لالتزام بانضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن هدف المديرية، وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات بالمديرية وبالإدارات للمدارس، والتأكيد على الثوابت الوطنية وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والالتزام بتحية العلم، وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بالإدارات وتجهيز القاعات الدراسية، وحظر استغلال أسوار المدارس لأي إعلانات إضافة لحظر التدخين وحيازة الهاتف المحمول داخل الحصص الدراسية أو الترويج ونشر مقررات أو مناهج غير تابعة للوزارة أوتحصيل أية مبالغ مالية تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وشدد وكيل الوزارة وخلال الاجتماع على ضرورة إعداد خطط المتابعات بالإدارات والمديرية للمدارس وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس، مؤكدا على الالتزام بغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس.

كما أكد وكيل الوزارة على عدد من التوجيهات، منها الالتزام بالزى المدرسي الموحد، لافتا إلى أن الزى المدرسي يهدف إلى إظهار ترتيب وتناغم الطلاب، وانضباطهم داخل المدارس؛ ويمثل استكمالاً للأهداف المرتبطة بالعمل التربوي، وترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم، واحترام القوانين واللوائح داخل المؤسسة التعليمية لدى الطلاب والطالبات، وغرس ودعم روح الانتماء للمدرسة، وإبراز خصوصية كل مرحلة في هذا الجانب، وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، بإزالة الفوارق المادية والاجتماعية بين الطلاب، وإرساء لمبدأ العدالة والمساواة.

كما أكد وكيل الوزارة على التزام أعضاء هيئة التدريس بالمظهر اللائق بهم للحفاظ على القيمة والقدوة للمعلم، لافتا لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ، مشددا على حسن اللياقة واللباقة أثناء معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لاستقبالهم لمتابعة أبنائهم وذلك بالجدول المعلن عنه بشكل واضح بمدخل المدرسة مع ضرورة إعلان وتخصيص رقم للتواصل مع مدير المدرسة للمقترحات أو الشكاوى.

وأكد وكيل الوزارة على بنود الكتاب الدوري بحظر تواجد أو استخدام الهاتف المحمول (smart phone) سواء مع الطلاب أو المعلمين أثناء الحصة الدراسية، مشددا بحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب أو أولياء الأمور والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته وأيضا أكد على حظر التدخين نهائيا في كافة المؤسسات.