دور المرأة في إدارة المخلفات المنزلية.. ندوة بمدينة نقادة بقنا

نظم جهاز شئون البيئة بقنا، بالتعاون مع الجمعية القبطية للرعاية و التنمية ، بالتعاون مع اسقفية الخدمات العامة والادارة العامة للجمعيات الاهلية ووحدة المرأة بوزارة البيئة، ندوة للتوعية البيئية بعنوان" دور المرأة في إدارة المخلفات المنزلية و إعادة تدوير "لرفع الوعى البيئى دعما لتوعية المرأة فى الحفاظ على البيئة، بقاعه التدريب المهنى الجمعيه القبطيه للرعاية و التنمية.

وذلك ضمن حملة برنامج توعية البيئية أسقفية الخدمات مع الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة.

جاء ذلك بحضور المهندس اسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة، و خدام ميدان كنيسة العذراء بمدينة نقادة، ومرفت يوحنا و الأستاذة فيولا روميل و الأستاذة ايمان نصر، استهدفت الفعاليات 50 من المرأة بمدينة نقادة.

إدارة حوار الندوة مرفت يوحنا، موضحة أن تلك الفعاليات تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الانبا بيمن مطران نقاده وقوص والانبا يوليوس اسقف الخدمات العامه و القمص رافائيل عطاالله و القس ميخائيل مرقس،وخدام ميدان مرفت يوحنا و فيولا روميل و ايمان نصر بالتعاون مع وزارة البيئة. حاضر بالندوة المهندس اسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، مقدما بالشكل المبسط بعض المفاهيم البيئية و الإدارة البيئية فى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ،و دور وزارة البيئة فى إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة قنا.

موضحا دور المرأة في الإدارة البيئية الصحيحة المخلفات المنزلية من خلال خفض الاستخدام و إعادة التدوير و الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام و التخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية و الالكترونيه و تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية .