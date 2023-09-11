وزير العدل يكشف ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين (فيديو)

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم الانتهاء من قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين.

وأضاف وزير العدل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"مساء اليوم: "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تاريخي وهو الأول من نوعه في مصر".

لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون أحوال شخصية للمسيحيين

وتابع وزير العدل: "لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون أحوال شخصية للمسيحيين"، موضحا: "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحتوي على اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض".

وأردف: "سيتم إرسال قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين إلى مجلس النواب"، مشيرا إلى أن 6 طوائف مسيحية تم تلبية كل احتياجاتهم واختلافاتها لإخراج القانون الجديد.