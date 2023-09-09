طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة لـ رضوي الشربيني|رسالة نارية منها: "مفيش صلح"

تراجعت ريم طارق عن اعتذارها لطليقها حسن شاكوش، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وفجرت الكثير من المفاجآت المثيرة للجدل حول تصالحها معه، مشيرة إلى أنها لم تأخذ سوى أغراضها فقط، والأمر الذي تسبب في تساؤلات وجدل كبير وربط المتابعين الأمر باعتذار الإعلامية رضوي الشربيني.

حسن شاكوش وطليقته

اعتذار رضوي الشربيني يسبب أزمة مع طليقة حسن شاكوش:

بعد حلقة الإعلامية رضوي الشربيني، ظهرت ريم طارق في بث مباشر وهي توضح حقيقة الصلح مع طليقها مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وقالت إنها لم تأخذ من طليقها سوى أغراضها ومتعلقاتها في منزله فقط وقامت بتصويرها، مشيرة إلى أنها لم تأخذ حقوقها المادية.

وعلى الفور تراجعت طليقة حسن شاكوش، عن اعتذارها له والتصالح معه، قائلة: "أنا عيلة ورجعت فكلامي.. وأنا قولت عليك راجل محترم عشان اخدت حاجتي اللي عندك بس.. وأنا آسفة مش هتصالح والقضايا شغالة أنا ما اتنازلتش عن حاجة لسة".

هددت ريم طارق، طليقها حسن شاكوش، بفضح سبب الأزمة بينهما وما رأته في رابع يوم زواج لهما.

طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة لـ رضوى الشربيني:

وجهت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلاله للإعلامية رضوي الشربيني، خلال البث المباشر.

قالت طليقة حسن شاكوش: "مفيش صلح حصل وكل اللي حصل كان فيلم ولعبة علشان السوشيال ميديا والإعلاميين يهاجموني، أستاذة رضوى إنتي ما تعرفيش أنا اتعرضت لإيه عشان أعمل الفيديو ده.. وأنا كل حاجة اتكلمت فيها قبل كده كانت بدليل.. وكل حاجة معايا أقسم بالله أقسم بالله كل دليل معايا.. وأنا قلت الصلح خير بس من الواضح إن الطرف التاني مش حابب ده".

حسن شاكوش وطليقته

رسالة رضوي الشربيني لحسن شاكوش:

تراجع الإعلامية رضوي الشربيني، عن تعاطفها مع طليقة حسن شاكوش "بعد اعتذارها لطليقها حسن شاكوش، قائلة بإنه شخص محترم، وما حدث بينهما كان مجرد سوء تفاهم، بسبب تدخل أطراف عدة بينهما.

اعتذرت رضوي الشربيني من مطرب المهرجانات قائلة: "ريم طارق تلقت حقوقها ومستحقاتها المادية كافة، أنا آسفة يا حسن شاكوش.. أنا رضوى الشربيني بعتذر لك على الهواء".