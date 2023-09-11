منتخب مصر الأوليمبي يتأخر أمام روسيا في الشوط الاول

يتأخر منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره منتخب روسيا بهدف نظيف في الشوط الأول، فى المباراة التى تجمع المنتخبين حاليًا على ستاد السويس الجديد، في ختام معسكر الفراعنة الذي يأتي في بداية استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

سجل هدف منتخب روسيا اللاعب سيرجي في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول.

ويلعب منتخب مصر بتشكيل كالتالى:

قائمة منتخب مصر الأوليمبي لمعسكر سبتمبر:

حراسة المرمى: حمزه علاء، علي محمد سيحة، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا.

خط الدفاع: حاتم محمد سكر، محمد طارق، أحمد سيد عبدالنبي، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدي، محمد مغربي، عمر فايد.

خط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جاد، علي محمود زعزع، مصطفى سعد ميسي، أحمد فوزي، عربي بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، مصطفى أشرف، أحمد عاطف قطة.