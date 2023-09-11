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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواجهات الأهلي في دوري النيل الجديد 2023/2024

الأهلي
الأهلي

يستعد الأهلي بقوة لمواجهات الدوري المصري "دوري النيل" للموسم الجديد 2023/2024، والذي سيبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة.

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الزمالك يواجه الأهلي في الجولة العاشرة من دوري النيل

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المصري في الجولة الأولي، بينما سيواجه سيراميكا في الجولة الثانية، وستكون الجولة الثالثة أمام الإسماعيلي.

فيما سيلتقي الأهلي بـ الجونة في الجولة الرابعة، ويقابل بلدية المحلة في الخامسة.

والجولة السادسة ستشهد مواجهة المارد الأحمر للمقاولون العرب، ويحل سموحة ضيفًا على الأهلي في السابعة.

في نفس السياق، سيواجه زد الأهلي في الجولة الثامنة، بينما سيلتقي بالاتحاد السكندري في تاسع جولات دوري النيل.

وفي الجولة العاشرة سيلتقي الزمالك بالأهلي، بينما الجولة الـ 11 سيواجه فاركو، ويقابل الأهلي نظيره الداخلية في الجولة الـ 13.

ويضرب المارد الأحمر موعدًا ناريًا مع بيراميدز في الجولة الـ14، فيما سيواجه البنك الأهلي في الجولة الـ 15.

وفي الجولة الـ 16 سيلتقي بـ إنبي، بينما سيحل ضيفًا ثقيلًا على فيوتشر في الجولة الأخير الـ 17.

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