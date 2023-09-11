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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يواجه الأهلي في الجولة العاشرة من دوري النيل

الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي

 يلتقي الزمالك بنظيره الأهلي في الجولة العاشرة من دوري النيل للموسم الجديد 2023/2024، بعدما أسفرت القرعة عن هذه المواجهة القوية.

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 وأوقعت قرعة الدوري المصري عن وقوع الزمالك أمام بيراميدز في افتتاح جدول المسابقة، ويبحث الفارس الأبيض عن التتويج ببطولة الدوري المصري خلال الموسم المقبل، بعدما لم ينجح الفريق في التتويج باللقب خلال النسخة الماضية، حيث توج بها الأهلي.

 وتلقى الزمالك خسارة من سيراميكا كليوباترا بثلاثية نظيفة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول عن طريق محمد توني، بينما جاء رد فعل الزمالك من تسديدة قوية لعمر جابر، والتي جاءت بجوار القائم الأيمن.

 بينما أحرز محمد إبراهيم الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم كليوباترا بنتيجة 2/0.

 فيما سجل جون إيبوكا من الهدف الثالث والأخير في الدقيقة الـ 88 من عمر الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بنتيجة 3/0.

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