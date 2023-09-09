الفيديو اتمسح.. اعتذار رضوي الشربيني لحسن شاكوش يسبب أزمته مع طليقته

أثارت الإعلامية رضوي الشربيني حالة من الجدل، بعد اعتذارها لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، في حلقتها مساء أمس، والأمر الذي جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل، وسط تساؤلات الجماهير عن سبب الاعتذار.

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، خلال حلقتها الجديدة من برنامجها "هي وبس"، عبر قناة Cbc، على واقعة الخلاف بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، بعد أشهر طويلة من الخلافات بينهم ورفع قضايا ضد الأخر، مشددة على أن هذه القضية شغلت اهتمام الكثيرين؛ بسبب تعاطف الجمهور مع ريم، وضرورة إعطائها حقوقها، وإنهاء العلاقة بينهما في هدوء.

رضوي الشربيني

رضوي الشربيني تتراجع عن تعاطفها مع ريم طارق

تراجع الإعلامية الشهيرة رضوي الشربيني، عن تعاطفها مع طليقة حسن شاكوش "ريم طارق" بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر حسابتها على مواقع السوشيال ميديا، تعتذر خلاله لطليقها حسن شاكوش، قائلة بإنه شخص محترم، وما حدث بينهما كان مجرد سوء تفاهم، بسبب تدخل عدة أطراف بينهما.

وقالت رضوي الشربيني خلال حلقتها، أن قضية حسن شاكوش وريم طارق أخذت مجالا كبيرا من الاهتمام، وذلك بسبب تعاطفنا مع السيدة التي قام طليقها بطردها خارج منزلها، وكان رجائها أن تنتهي علاقتها بمنتهى الشياكة والاحترام، مشيرة إلى أن الجميع كان في حالة تصديق تام أن البنت هي المظلومة لأنها تدافع عن سمعتها وشرفها.

حسن شاكوش وريم طارق

رضوي الشربيني تعتذر من حسن شاكوش

بسبب ما فعلته ريم طارق واعتذارها لحسن شاكوش، في مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية، اعتذرت رضوي الشربيني من مطرب المهرجانات قائلة :" ريم طارق تلقت كافة حقوقها ومستحقاتها المادية، أنا آسفة يا حسن شاكوش.. أنا رضوى الشربيني بعتذر لك على الهواء".

ووجهت رضوي الشربيني، رسالة إلى السيدات، بضرورة الحفاظ على أسرار بيوتهن، وعدم الإفصاح عنها.

رضوي الشربيني وحسن شاكوش

صلح حسن شاكوش وطليقته ريم طارق

نشرت ريم طارق طليقة حسن شاكوش مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، أعلنت فيه عن صلحها مع طليقها وأخذ كافة حقوقها قائلة :" مساء الخير.. أنا عاملة الفيديو ده النهاردة علشان أقول إن أنا خدت حاجتي كلها.. كل حقوقي الشرعية خدتها من حسن.. وان الحمد لله ان انا طلعت شخص كويس.. وهو كمان شخص كويس وراجل محترم".

حسن شاكوش وريم طارق

وتابعت طليق حسن شاكوش، :" كل اللي حصل ده كان سوء تفاهم بسبب تدخل اكتر من طرف.. وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهلي أو من أهله مامتي أو بابايا أو مامته ربنا يديها الصحة طبعا.. حقكم على راسي.. وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وكل شيء قسمة ونصيب".

وبعد تصريحات رضوي الشربيني واعتذارها لها، قامت ريم طارق بمسح الفيديو تراجعت عن قرار الاعتذار لحسن شاكوش.