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الإثنين 11/سبتمبر/2023 - 08:59 م 9/11/2023 8:59:13 PM

ثار الجدل مؤخرًا حول قُبلة لويس روبياليس، رئيس اتحاد الكرة الإسبانى، بعد فوز المنتخب النسائى بكأس العالم على إنجلترا والتى بدت عفوية وبريئة من شدة فرحة رئيس الاتحاد بالفوز، وهذا يظهر بوضوح لحظة التكريم، ولكن الكل اعترض عليها وأولهم صاحبة الواقعة جينى إيرموسو التى تعد هدافة منتخب إسبانيا للسيدات برصيد 51 هدفًا فى 101 مباراة، ولكن بعد أن انتهى الموقف أبدت اللاعبة استياءها من القُبلة، وقالت إنها ليست راضية عنها، وإنها كانت بغير رغبتها، مما أشعل الموقف وهاجت وماجت الدنيا عليه، مع إصرار الاتحاد على تقديم روبياليس استقالته، رضخ للأمر، ولكنه تراجع عنها لإحساسه أنه لم يرتكب فعلًا شنيعًا، وأن الأمر صدر منه عفويًا، وفى رد فعل مؤثر تجاه ما حدث لابنها اعتصمت والدة رئيس الاتحاد فى كنيسة مضربة عن الطعام احتجاجًا على أسلوب معاملة ابنها، وتشويه صورته أمام العالم. وكانت إيرموسو اختفت عن الأنظار، وطلب المحققون عدم الاتصال بها لحين استكمال التحقيقات فى القضية المثيرة للجدل، ولاقت قُبلة روبياليس أصداء نسائية واسعة بالعالم، معترضات على هذه المعاملة، مؤكدات أن المجتمع الذكورى أقوى منهن ويفرض سيطرته على الجميع، مضيفات أن هذا النهج المجتمعى يجعل المرأة لا تصرح بتعرضها للتحرش أو المضايقة، لأنه لا أحد يصدقهن ويقف بجوارهن، مدينات فعل «لويس» والخروج عن صمتهن الذى طال فترات طويلة، مدافعات عن حقوقهن المشروعة المهدرة من قِبل المجتمع. وتعد إيرموسو أفضل لاعبة فى إسبانيا وتعتبر أسطورة فريق برشلونة والمنتخب الإسبانى محرزة 181 هدفًا مع برشلونة و51 هدفًا مع المنتخب. وأعلنت اللاعبات فى المنتخب الإسبانى عن رفضهن اللعب مع منتخب بلادهم إذا لم يتقدم روبياليس بالاستقالة. وتأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فقد فتحت هذه القُبلة سوابق روبياليس مع التحرش. فقد اعترفت تمارا راموس الموظفة السابقة بالاتحاد الإسبانى بالمضايقات التى كانت تتعرض لها من قِبل رئيس الاتحاد لدرجة أنها قررت أن تترك عملها هربًا منه.

وزاد الطين بلة إدلاء عم روبياليس، خوان، بتصريحات منها أن ابن أخيه رجل مهووس بالسلطة والترف والمال والنساء أيضًا، فعندما تولى رئاسة الاتحاد اجتمع بعمه، وقال له: لا يصح بعد الآن أن تنادينى باسمى، وأراد أن يسميه بـ«الرئيس» فى موقف غرور منه وتعالٍ على عمه.

واعترف «خوان» بحفل الجنس الجماعى الذى أقامه لأعضاء الاتحاد الإسبانى، قائلًا له إنه اجتماع مهم، ورأى بعد ذلك أن الفتيات الحاضرات للحفل فى سن أقل من الثامنة عشرة، فاختبأ خجلًا فى إحدى الغرف بالمنزل، كى لا ينضم إلى هذا المشهد العبثى، ووجه له بعد ذلك كلمة أن هؤلاء الفتيات القاصرات مثل أولاده، لكن لا حياة لمن تنادى.

وفى نفس السياق تقول كتالينا كول حارسة مرمى المنتخب الإسبانى إنها واثقة من نفسها، لكن المواطن الإسبانى لا يثق بهن فى مجال كرة القدم. وأضافت كول أنه من المحزن أن يتحدث الجميع عن القبلة وينسى فرحة الفوز بكأس العالم!

وفى رأيى أن الرأى العام تحامل كثيرًا على رئيس الاتحاد، فهو بشر يصيب ويخطئ، كما أنه فى المجال الكروى يتم التعامل بجدية وخشونة مع اللاعبات كأنه يتعامل مع رجل، وبرغم هذا حقق روبياليس كأس العالم لإسبانيا.