أحمد دياب يكشف عدد الحضور الجماهيري للموسم الجديد

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، عن عدد الحضور الجماهيري التي تحضر مباريات الدوري المصري للموسم الجديد.

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أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، في تصريحات إذاعية في حفل قرعة الدوري المصري"في آخر موسمين رفعنا عدد الجماهير لـ6 آلاف مشجع ونسعى جميعا لعودة الجمهور بشكل أكبر في الموسم الجديد.

وأشار أحمد دياب إلى :"حصلنا على موافقة بحضور 10 آلاف مشجع في الموسم الجديد بالدوري".

وأتم حديثه: "منتظرين رد الأمن للحصول على نصف سعة الملاعب المحددة للدوري في الدور الأول على أن تحضر الجماهير بشكل كامل في الدور الثاني وسنعلن عن الأعداد النهائية قبل انطلاق الدوري بـ 72 ساعة.

مواعيد مباريات الجولة الأولى بالدوري المصري:

ـ المقاولون ضد بلدية المحلة

ـ طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

ـ الداخلية ضد إنبي

ـ فاركو ضد فيوتشر

ـ الأهلي ضد المصري البورسعيدي

ـ الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا

ـ زد ضد الإسماعيلي

ـ سموحة ضد الجونة

ـ بيراميدز ضد الزمالك