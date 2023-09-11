الخلطة السحرية لساندوتش الدجاج بصوص المشروم اللذيذ

ساندويش الدجاج بصوص المشروم من الأكلات المفضلة لدى الكثير، وتتفنن المطاعم في تحضيرها بمكونات سحرية؛ لإضافة نكهة شهية ومميزة، وفيما يلي نقدم لك الطريقة السحرية لعمل ساندوتش الدجاج بصوص المشروم مثل المطاعم.

ساندوتش الدجاج بصوص المشروم

طريقة عمل ساندويش الدجاج بصلصة المشروم

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات)

- الفطر : كوب (مقطع شرائح)

- مرق دجاج : نصف مكعب

- جبن موزاريلا : ربع كوب

- جبن الشيدر : ربع كوب

- الخبز الفرنسي : 2 رغيف

- البصل : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم)

- ثوم بودرة : ربع ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي قطع الدجاج مع زيت الزيتون في مقلاة على النار، وقلبي حتى يتحمر قليلاً.

أضيفي نصف مكعب مرق دجاج، والبصل المفروم وقلبي.

أضيفي الفطر، ونكهي ببودرة الثوم، والبهارات المشكلة، والفلفل الأخضر، وقلبي حتى ينضج الدجاج.

أضيفي مزيج جبن الشيدر المبشور، والموزاريلا على الفطر.

وزعي المزيج في خبز الساندويشات.

ضعي الساندويشات في الجريل حتى يذوب الجبن.

قدميها ساخنة الى جانب البطاطس المقلية.