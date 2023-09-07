اعرفي سر الخلطة.. طريقة تحضير دجاج كريسبي على خطى المطاعم

الدجاج الكرسبي من الوصفات اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار، فتتميز بمذاقها المقرمش ونكهتها المميزة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها مثل المطاعم وبتكلفة أقل.

دجاج كرسبي

طريقة عمل الدجاج الكرسبي

المقادير

-دجاجة كاملة مقطعة إلى ٨ قطع

-٤/١ كوب زبادي

-٣ أكواب حليب

-١ كوب دقيق

-١ كوب بقسماط

-١ كوب رقائق دوريتوس مطحونة

-٤/٣ ملعقة صغيرة بودرة بصل

-٤/٣ ملعقة صغيرة بابريكا

-١ ملعق صغيرة كزبرة

-٢/١ ملعقة كبيرة نشا

-٤ بيضات

-٢/١ ملعقة كبيرة بيكنج باودر

-٢/١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم

-ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة عمل الدجاج الكرسبي

١- اصنعي بعض الفتحات في الدجاجة باستخدام السكين.

٢- ضعي الملح والفلفل والزبادي على الدجاجة ثم اتركيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

٣- ضعي الحليب على نار متوسطة حتى يسخن فقط ولا يصل لمرحلة الغليان.

٤- أضيفي قطع الدجاج إلى الحليب وضعي الملح والفلفل واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة.

٥- ارفعي الدجاج من الحليب واتركيه يبرد.

٦- قومي بتحضير ٣ أطباق، الأول به الدقيق، والثاني به البيض مضاف له ملح وفلفل أسود، والطبق الثالث به خليط الدوريتوس والنشا والبقسماط وبودرة البصل والثوم والبابريكا والكزبرة والبيكنج باودر.

٧- اغمسي قطع الدجاج في خليط الدقيق، ثم البيض، ثم البقسماط، ثم ضعيه في البيض مرة أخرى ثم البقسماط.

٨- ضعي قطع الدجاج في زيت ساخن وقلبيه جيدًا حتى يصبح لونها ذهبي.

٩- قدميه لأسرتك مع البطاطس والخبز.