محافظ الإسماعيلية يتفقد الطرق والمحاور الرئيسية

قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية موسعة بعدد من المناطق بالمحافظة؛ من أجل تطوير ورفع كفاءة تلك المناطق والظهور بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، استشاري التخطيط المروري، وكيل وزارة الموارد المائية والري، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيسي حي أول وثان، رئيس جهاز التطوير والتجميل بالمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

حيث بدأت الجولة بتفقد شارع محمد علي وطريق أم كلثوم، الذي تم تطويره مؤخرًا من قِبل الوحدة المحلية لقرية نفيشة، بداية من الكوبري العلوي ووصولًا لمستشفى الحميات بطول ٥ كيلومترات.

وأكد "بشارة" على استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الطريق بالكامل هذا إلى جانب دهان البلدورات ورفع الإشغالات بالمنطقة.

وخلال الجولة وجَّه "بشارة" مديرية الري باستمرار أعمال نظافة وتطهير ترعة الإسماعيلية وإزالة الحشائش الغير مرغوب فيها؛ وذلك منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة والحفاظ على الشكل الجمالي لها.

وأثناء الجولة، لوحظ وجود بعض الأشجار الضارة والتي انتشرت في عدد من المناطق، وعلى الفور وجَّه محافظ الإسماعيلية، رئيس جهاز التجميل والتطوير بالمحافظة، بالقيام بحملة لمكافحة تلك الأشجار الضارة في كافة مراكز ومدن المحافظة؛ من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وخاصة الأطفال.

وفي نهاية الجولة، تفقد محافظ الإسماعيلية الطريق الدائري بداية من منطقة الغابة الشجيرية ووصولًا لكوبري الشهيد أحمد منسي.

وأشار بشارة إلى ضرورة قص وتقليم الحشائش بمنطقة الغابة الشجيرية وإضاءتها وتجميلها واستمرار أعمال الصيانة بها، وخاصة أنها تقع في مدخل المدينة؛ وذلك من أجل الحفاظ عليها كمتنزه مجاني لأهالي الإسماعيلية وللترفيه عنهم.

كما وجه "بشارة" بتجميل وتطوير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والتي تقع على جانب الطريق الدائري وطريق الخدمة لحي ٢٤ أكتوبر.