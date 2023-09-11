6 معلومات عن يوم المهنة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

مع انطلاقه اليوم

أقامت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمملكة العربية السعودية يوم المهنة 2023، للخريجين والخريجات والباحثين عن فرص وظيفية وغيرهم، وذلك اليوم الإثنين الموافق 11سبتمبر 2023.

فيما تقام فعالية يوم المهنة بمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والأهلي، يمثلون عدة مجالات مختلفة منها قطاع المال، والأعمال، والتقنية، بالإضافة للقطاع الطبي.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تفاصيل ملتقى التوظيف والتي نستعرضها في السطور التالية:

يبدأ يوم المهنه بجامعة الأميرة نورة اليوم الإثنين ويستمر حتى 13 سبتمبر 2023م. يقام يوم المهنة 2023، وهو ملتقى توظيفي تحت شعار "طموح متجدد نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني"، برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان. يقام ملتقى التوظيف في مركز المؤتمرات بالجامعة. يهدف يو المهنة والبرنامج المصاحب، للتعريف باحتياجات سوق العمل، وإيجاد حلقة تواصل بين مقدمي الفرص الوظيفية والباحثين عنها من الجنسين وذلك من خلال:

. تقديم 22 جلسة علمية وإرشادية بشكل فردي أو مجموعات، بمشاركة 95 متحدثًا.

. إقامة 9 ورش عمل وجلسات علمية.

. توفير 13 دورة تدريبية.

وتتناول ورش العمل، والجلسات، والمساحات الحوارية عددًا من المحاور المختلفة، منها:

تأثير علم البيانات في العمل المؤسسي والتحول الرقمي.

خطوات تأسيس العمل التجاري.

التعريف بالشهادات الاحترافية ومهن المستقبل.

فن الحصول على الوظيفة الأولى، والطريق نحو كادر بشري منافس عالميًا، ومهارات القيادة واتخاذ القرار.

عرض مشاركات الجلسات الحوارية بعنوان كوادر من أجل الأثر والتميُّز والإبداع في المجالات العلمية ودورها نحو العالمية.

5- يُعقد يوم المهنة سنويًا بتنظيم من مركز الدعم الطلابي والمهني، امتدادًا لجهود جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، للإسهام في تحقيق عدد من الركائز الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية ضمن رؤية المملكة 2030، لتمكين أبناء وبنات الوطن، لسوق العمل انطلاقًا من أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية 2025 "كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني".

6- يمكن التسجيل كزائر أو باحث عن فرصة وظيفية، عبر الرابط التالي: https://career-day.pnu.edu.sa/home