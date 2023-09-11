أبرز تصريحات رئيس رابطة الأندية المصرية قبل سحب قرعة دوري الموسم الجديد

تحدث النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن خطة الرابطة وتصورها لبطولة الدوري المصري خلال الأربع سنوات القادمة، والهدف المراد تحقيقه.

وقال رئيس رابطة الأندية فى تصريحاته:" إن الملف الأهم وهو الجماهير، عايزين نفكر حضراتكم إنه من موسمين كان بيحضر 50 فردًا".

وتابع:" الجمهور بدأ يرجع تدريجي بدعم كل مؤسسات الدولة والموضوع محتاج صبر".

وأضاف:" نحن بانتظار القرار النهائي، على المقترح المقدم إننا ناخد نصف السعة في الدور الأول وفي الدور الثاني السعة الكاملة".

وأكد": لكن حتى الآن الموافقة اللي معانا بـ10 آلاف متفرج وقبل الدوري بـ72 ساعة هيوصلنا القرار النهائي".

وتكشف رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قرعة بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم حاليًا وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتذاع فعاليات قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2023 ـ 2024 عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية.

ومن المقرر بدء مواجهات الدوري 18 سبتمبر الجاري، وفقًا لما أكدته رابطة الأندية، على أن تُختتم مباريات المسابقة المحلية في يوليو من العام المقبل 2024.