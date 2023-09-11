عاجل.. ضحايا إعصار دانيال في ليبيا تجاوز الألفي قتيل

ارتفع أعداد القتلى بسبب إعصار دانيال في ليبيا ليتجاوز الألفي قتيل، ونحو آلاف المفقودين الذين جرفتهم السيول نحو البحر، وذلك حسبما أفادت به “العربية” في نبا عاجل لها.

إعصار دانيال القادم من البحر المتوسط

وتسبب إعصار دانيال القادم من البحر المتوسط، في أمطار غزيرة وسيول في ليبيا، ونتج عنه خسائر كبيرة بالمباني والطرق بجانب العديد من الضحايا، والذي وصل عددهم إلى ما يقرب من 25 متوفي والكثير من الجرحى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من عدد من المدن التي اجتاحتها السيول ومنها بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة، وظهرت وهي غارقة في المياه وأخرى لأشخاص يقفون على أسطح سياراتهم يطلبون المساعدة .

وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام فى القطاعين العام والخاص وفى كافة المؤسسات ابتداء من اليوم الإثنين وحتى يوم الخميس القادم، الحكومة تشارك المواطنين أحزانهم فى مصابهم الجلل، داعيا الله أن يتغمد المفقودين بفيض رحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يمد عائلاتهم الكريمة وذويهم بجميل الصبر والسلوان.



وبداية من أمس الأحد، أعلنت ليبيا حالة الطوارئ القصوى وأغلقت المدارس والمتاجر وفرضت حظر التجول مع وصول الإعصار لليابسة أمس الأحد واليوم الاثنين.