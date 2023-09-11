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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أنابيلا هلال تتألق ببطن مكشوف ومكياج ساحر وسط البحر

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال

خضعت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال لجلسة تصوير جديدة على أحد الشواطئ في دبي، وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بلوك صيفي جذاب.

أنابيلا هلال

وبدت أنابيلا بإطلالة صيفية جريئة ضمت تنورة مُجسمة باللون الفوشيا، ونسقت عليه كروب توب نفس اللون، لتظهر ببطن مكشوف، مما عكس رشاقتها وقوامها الممشوق.

أنابيلا تتزين بمجموعة من المجوهرات الذهبية

وتزينت أنابيلا بمجموعة من المجوهرات الذهبية، حيث ضمت أقراطا طويلة تتدلى من أذنيها، ومجموعة من السلاسل متعددة الطول ذات الشكل المميز.

 

أنابيلا هلال

ومن الناحية الجمالية، أرادت أنابيلا هلال الظهور بلوك جذاب وساحر، فقامت برفع خصلاتها شكل ذيل حصان أعلى الرأس، وتركته يتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

 

أنابيلا هلال

ووضعت أنابيلا مكياجًا ساحرًا، فاعتمدت ظلال العين بدرجات البني بالإضافة إلى الكحل والماسكرا؛ لتحصل على عينين جذابتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، وحددت ملامحها ببلاشر وردي فاتح، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح.

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