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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط 70 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأبوحمص بالبحيرة

جانب من الكمية المضبوطة
جانب من الكمية المضبوطة

 تمكنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محيى الدين،  مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة، ومن خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبالتعاون مع إدارة شرطة مباحث تموين البحيرة من شن حملة على الثلاجات بمركز أبو حمص، بعد توافر معلومات مؤكدة بوجود كميات ضخمة من الأسماك المجمدة غير صالحة يستعد بعض التجار بعرضها بالأسواق مستغلين ارتفاع الأسعار وذلك بعرضها بأسواق الأسماك بأسعار مخفضة وبناء على تلك المعلومات وبعد عرضها على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية تحركت الحملة إلى مركز أبوحمص وأسفرت عن تحرير 3 محاضر أسماك هارينج وهورس ماكريل متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي بإجمالى وزن 70 طنًا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

  هذا وقد أكدت الدكتورة/ نهال بلبع،   نائب محافظ البحيرة، بتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، ومدى التزام أصحاب المنشآت الغذائية بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها. واستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي وآمن. 

 

 والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين، والجدير بالذكر قيام هيئة سلامة الغذاء والإدارة الصحية بدمنهور وتحت إشراف سمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ حملات تفتيشية مكبرة على منشآت بيع وتداول الأغذية بدمنهور أسفرت عن غلق أحد محلات بيع العصائر الكبرى لحيازته وعرضه عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى مستخدمًا فاكهة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجريدة الورقية