رئيس الغرفة التجارية بدمياط يلتقي عميد طب بنين الأزهر لبحث التعاون في صناعة الأثاث

التقى محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط مع الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر دمياط، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة التجارية وجامعة الأزهر بدمياط في مختلف المجالات المطروحة للاستثمارلمن يرغب وكذلك في الخدمات الطبية المقدمة من جامعة الأزهر.

رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط يلتقي عميد طب بنين الأزهر دمياط

رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط يلتقي عميد طب بنين الأزهر دمياط

رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط يلتقي عميد طب بنين الأزهر دمياط

رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط يلتقي عميد طب بنين الأزهر دمياط

وتناول اللقاء، النقاش حول دراسة وتعزيز أوجه التعاون وخلق فرص جديدة للتعاون الطبي وخاصة في قطاع جراحة الأطراف حيث تشتهر دمياط بصناعة الاثاث المتعلقة بالعمل على الماكينات المختلفة التي تعرضهم لمخاطر الإصابة باليد، وإنقاذ لمستقبل هؤلاء الصناع تم اللقاء لكي يتم إنقاذهم من بتر الاصابع وكف اليد حتي لايصبح من رجل عامل الي رجل من ذوي الاعاقة.

وكذلك تم الاطلاع على توسعات الجامعة من قبل الأستاذ الدكتور راشد محمد راشد عميد كلية الطب بنين جامعة الأزهر دمياط والمستشفيات الجديدة ومنها علي سبيل المثال مستشفي النساء ومستسفي الأمومة والطفولة الذي أكد عميد طب بنين أنها ستدخل الخدمة ٦/٢٠٢٦