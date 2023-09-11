على خطى المطاعم.. حضري عجينة المناقيش اللذيذة

المناقيش من الأكلات التي اشتهرت بها بلاد الشام، فتتكون من عجينة مميزة ورقيقة، ويضاف عليها وصفات مختلفة أبرزها الزعتر والجبن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير عجينة المناقيش مثل المطاعم.

طريقة تحضير عجينة المناقيش

المقادير

- دقيق : 3 أكواب وثلث

- البيض : 1 حبة

- ملح : ملعقة صغيرة

- خميرة : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : نصف كوب

- سكر : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب (سائل، دافئ)

طريقة التحضير

في وعاء صغير الحجم، امزجي الحليب، السكر والخميرة، وغطي الوعاء واتركيه جانباً لحوالي 10 دقائق حتى يتخمر الخليط.

في وعاء ثانٍ، اخلطي الدقيق والملح ثم أضيفي البيض، الزيت النباتي وخليط الخميرة.

اعجني المكونات جيداً حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ضعي العجينة في وعاء مدهون بالقليل من الزيت ثم غطيها بواسطة قطعة قماش واتركيها جانباً حتى تتخمر.