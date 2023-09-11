السيسي يوجه الحكومة بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب، وفقًا لما ذكرته فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقدم بخالص العزاء للأشقاء فى ليبيا فى ضحايا العاصفة التى ضربت البلاد؛ مؤكدًا تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع أشقائنا فى مصابهم الأليم.

وأعرب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بوحدتكم معًا.

وقد أسفر إعصار دانيال القادم من البحر المتوسط، وتسبب في أمطار غزيرة وسيول في ليبيا عن خسائر كبيرة بالمباني والطرق بجانب العديد من الضحايا، والذي وصل عددهم إلى ما يقرب من 25 متوفى والكثير من الجرحى، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من عدد من المدن التي اجتاحتها السيول ومنها بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة، وظهرت وهي غارقة في المياه وأخرى لأشخاص يقفون على أسطح سياراتهم يطلبون المساعدة.

السلطات الليبية أعلنت حالة الطوارئ القصوى:

وأوضحت الشبكة أن كانت السلطات الليبية أعلنت حالة الطوارئ القصوى وأغلقت المدارس والمتاجر وفرضت حظر التجول مع وصول الإعصار لليابسة أمس الأحد واليوم الإثنين.

ووفق "سكاي نيوز" قال مهندسان يعملان في مجال النفط لرويترز إن أربعة موانئ نفطية كبرى في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، أُغلقت اعتبارًا من مساء السبت لمدة ثلاثة أيام.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبدالحميد الدبيبة قد قال أمس الأحد إنه وجه كافة أجهزة الدولة "بالتعامل الفوري" مع الأضرار والسيول في المدن الشرقية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة وستقدم "مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني".