إعصار ليبيا الأكثر بحثًا ومخاوف من ارتفاع الضحايا

تزداد معدلات البحث عن ليبيا، مع مرور الوقت منذ أمس الأحد، بعد تعرضها لأحد أعنف العواصف القوية المدمرة "إعصار دانيال"، القادم من البحر المتوسط، والذي ضرب شرق البلاد.

وقد أسفر إعصار دانيال القادم من البحر المتوسط، وتسبب في أمطار غزيرة وسيول في ليبيا عن خسائر كبيرة بالمباني والطرق بجانب العديد من الضحايا، والذي وصل عددهم إلى ما يقرب من 25 متوفي والكثير من الجرحى، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من عدد من المدن التي اجتاحتها السيول ومنها بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة، وظهرت وهي غارقة في المياه وأخرى لأشخاص يقفون على أسطح سياراتهم يطلبون المساعدة .

السلطات الليبية أعلنت حالة الطوارئ القصوى

وأوضحت الشبكة أن كانت السلطات الليبية أعلنت حالة الطوارئ القصوى وأغلقت المدارس والمتاجر وفرضت حظر التجول مع وصول الإعصار لليابسة أمس الأحد واليوم الاثنين.

ووفق "سكاي نيوز" قال مهندسان يعملان في مجال النفط لرويترز إن أربعة موانئ نفطية كبرى في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، أُغلقت اعتبارا من مساء السبت لمدة ثلاثة أيام.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد الدبيبة قد قال أمس الأحد إنه وجه كافة أجهزة الدولة "بالتعامل الفوري" مع الأضرار والسيول في المدن الشرقية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة وستقدم "مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني".