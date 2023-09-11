أسوان يدرس العروض المقدمة لثلاثي نجوم الفريق

أصدر نادي أسوان الرياضي بيان صحفي بخصوص العروض المقدمة لثلاثي النجوم فريق زهرة الجنوب قبل غلق الميركاتو الصيفي بالدوري المصري .

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جاء البيان الصحفي كالتالي

أضاف البيان :"يدرس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الدكتورالشافعى صالح وقطاع كرة القدم بالنادى العروض التى تلقاها نادى أسوان مؤخرا والتى تطلب شراء ثلاثة من أبرز عناصر زهرة الجنوب وهم النيجيري رافائيل إياجوا لاعب الوسط المدافع و المغربى أحمد بلحاج لاعب الوسط المهاجم و اللاعب محمد حمدي زكي هداف ومهاجم الفريق".



أتم البيان الصحفي :"ويعكف المسئولين بنادى أسوان حاليا على دراسة العروض المقدمة لبيع وتسويق اللاعبين الثلاثة فى ظل العروض المقدمة لهم من أندية محلية بالدورى الممتاز المصرى وأندية عربية خليجية وبعض الأندية الأوروبية فى دوريات الدرجة الأولى ويسعى مسئولو أسوان بتحقيق أقصى إستفادة مالية ممكنة للنادى فى ظل العروض المقدمة للنادى لشراء اللاعبين الثلاثة من خلال إدارة المفاوضات المباشرة مع مسئولى الأندية الراغبة فى الحصول على خدمات اللاعبين الثلاثة رافائيل وبلحاج ومحمد حمدى زكى قبل غلق باب القيد للقائمة الثانية".