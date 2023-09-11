الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة محامين أسوان تنفي وجود إضراب بمحكمة كوم أمبو الجزئية

نقابة المحامين العامة
نقابة المحامين العامة

 أصدرت نقابة محامين أسوان برئاسة حمادة كرورة، بيانًا بشأن ما تداولته إحدى القنوات العربية، على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول وجود إضراب عن العمل بمحكمة كوم أمبو الجزئية بأسوان.

 وتؤكد نقابة المحامين بأسوان، بأنه لا صحة لهذه الأخبار التي تداولتها هذه القناة، وأن العمل مستمر بكافة محاكم أسوان من جميع السادة المحامين، ولم يتوقف كما أشيع من هذه القناة، وتطالبها بضرورة تحري الدقة في الأخبار التي تقوم بنشرها.

 وتؤكد نقابة أسوان الفرعية، على ثقتها في القيادات السياسية والأمنية والقضائية في جمهورية مصر العربية، وأن المحامين شركاء القضاء في تحقيق العدالة.

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