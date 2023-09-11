نقابة محامين أسوان تنفي وجود إضراب بمحكمة كوم أمبو الجزئية

أصدرت نقابة محامين أسوان برئاسة حمادة كرورة، بيانًا بشأن ما تداولته إحدى القنوات العربية، على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول وجود إضراب عن العمل بمحكمة كوم أمبو الجزئية بأسوان.

وتؤكد نقابة المحامين بأسوان، بأنه لا صحة لهذه الأخبار التي تداولتها هذه القناة، وأن العمل مستمر بكافة محاكم أسوان من جميع السادة المحامين، ولم يتوقف كما أشيع من هذه القناة، وتطالبها بضرورة تحري الدقة في الأخبار التي تقوم بنشرها.

وتؤكد نقابة أسوان الفرعية، على ثقتها في القيادات السياسية والأمنية والقضائية في جمهورية مصر العربية، وأن المحامين شركاء القضاء في تحقيق العدالة.