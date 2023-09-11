نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يفتتح فعاليات الدورة التدريبية برنامج إعداد القادة 3 بمشتهر

افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أولى فعاليات الدورة التدريبية برنامج إعداد القادة (٣) بمركز إعداد القادة بمشتهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوسالم المشرف العام على مركز إعداد القادة والدكتورة أمانى عباس عميدة كلية الطب البيطرى ، والدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على المركز.

ويشارك في البرنامج التدريبي ١٣٢ مشترك من بينهم طلاب وخريجين وإداريين وأعضاء هيئة تدريس ، وشهد اليوم الأول ندوة عن الثورة الصناعية الرابعة و وظائف المستقبل حاضر فيها الدكتورة غاده عامر عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

كما تم تنظيم ندوة عن القيادة الفعالة حاضر فيها الدكتور هشام البحيري أستاذ إدارة الأعمال بجامعة القاهرة، واختتمت فعاليات اليوم الأول بفقرة إنشاد يستضيف خلالها مركز إعداد القادة منشد الشارقة المنشد يحيى النادي إبن جامعة بنها وخريج كلية التربية الرياضية والمنشد بهاء الدين النادي.