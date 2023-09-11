وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد أعمال القافلة المجانية بكفر الشموت

قام الدكتور حمودة الجزار، وكيل الوزارة، بتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية كفر الشموت التابعة لإدارة بنها، صباح اليوم، والمقرر العمل بها اليوم وغدًا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي تشمل جميع التخصصات الطبية على يد مجموعة متميزة من الأطباء، ويتم الكشف والعلاج بالمجان، وكذلك الفحوصات الطبية اللازمة.

وعلى هامش زيارته؛ قام وكيل الوزارة بتفقد الوحدة الصحية بكفر الشموت، حيث تأكد في بداية جولته المرورية من الانضباط الإداري بالوحدة، وتواجد الفريق الطبي، والتأكد من تقديم كافة خدمات برامج الرعاية الأولية بجانب الخدمات العلاجية المقدمة بالوحدة.

حيث تفقد عيادة الاستقبال والطوارئ واطمأن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات وأكد أنه لا مساس بمجانية الخدمات المقدمة بالطوارئ.

وأكد على رفع مؤشرات الأداء الخاصة بعيادة الأسنان، وعيادة تنظيم الأسرة.

وتفقد أيضًا أقسام التعقيم والصيدلية والمعمل، والتطعيمات واطمأن على توافر الطعوم واللقاحات.

وقام بمتابعة أعمال الملفات وأكد على ضرورة تفعيل حركة الملف وإنشاء ملف لكل مواطن بغرفة الملفات.

وتابع أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة من فحص السمع لحديثي الولادة، وصحة المرأة والأم والجنين، والأمراض المزمنة وغيرها.

رافق وكيل الوزارة أثناء زيارته الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية، والدكتورة عزة صابري، مدير الإدارة الصحية ببنها.