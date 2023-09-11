رابط يوم المهنة بجامعة نورة .. لكل الباحثين عن فرصة عمل

يوم المهنة جامعة نورة.. زادت معدلات البحث بموقع جوجل بالمملكة العربية السعودية، على ملتقى التوظيف بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتزامن مع بدء معرض التوظيف والبرنامج العلمي المصاحب اليوم.

وكانت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمملكة العربية السعودية متمثلة في مركز الدعم الطلابي والمهني، أعلنت من قبل عن موعد إقامة يوم المهنة 2023، والذي يعد التجمع السنوي الأضخم للمنشأت الحكومية وشركات القطاع الخاص وجميع التخصصات، برعاية يوسف بن عبدالله البنيان وزير التعليم.

يوم المهنه جامعة نوره 2023

وأوضحت الجامعة أن ملتقى التوظيف أو يوم المهنة مفتوح للخريجين والخريجات، والباحثين عن فرص عمل مميزة، ومن جميع جامعات المملكة.

فيما فتحت الجامعة أبواب يوم المهنة 2023"، ملتقى التوظيف"، تحت شعار "طموح متجدد نحو كفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني"صباح اليوم الاثنين الموافق 26 صَفَر 1445هـ / 11 سبتمبر2023م، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 صَفَر 1445هـ/ 13 سبتمبر 2023م، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وذلك في مركز المؤتمرات والندوات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

ونشرت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا، أن هناك العديد من الأنشطة المصاحبة للملتقى منها:

– جلسات علمية.

– جلسات حوارية.

– جلسات إرشاد مهني.

– ورش عمل.

– معرض التوظيف لأكثر من 50 جهة.

طريقة التقديم بيوم المهنة بجامعة نورة

https://career-day.pnu.edu.sa/home

تاريخ جامعة الأميرة نورة

يذكر أنه في عام 1427 هـ صدر الأمر الملكي بإنشاء أول جامعة للبنات بالرياض تحت إشراف وزارة التعليم العالي تضم الكليات الست الكائنة بمدينة الرياض بعد إعادة هيكلتها بالإضافة إلى إنشاء عدة كليات جديدة تخدم مسيرة التنمية في المملكة، وقد تم تفعيل الجامعة في عام 1428 هـ بتعيين أول مديرة لها وهي الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود.

وفي يوم الأربعاء 1429/10/29 هـ تشرفت الجامعة بقيام خادم الحرمين الشريفين بوضع حجر الأساس للمدينة الجامعية، وحينها تم تغيير مسماها إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن نسبة إلى شقيقة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن.