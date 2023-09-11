خبير اقتصادي: مستعدون لنقل تجربتنا في “الاستزراع السمكي” للشباب لتعمير الصحراء

عقد المرصد المصري لتكنولوجيا البيئة ندوة بعنوان استثمار التكنولوجيا الخضراء في الانتاج الانظف والتنمية المستدامة وقد حضر الندوة عدد من العلماء والمختصين في مجال البيئه والثروة السمكية.

الاستزراع السمكي في الصحراء

وقال الدكتور جمال مختار، الخبير الاقتصادي، خلال الندوة، إن هناك الكثير من المشروعات التي تدر عائد اقتصاد الدولة المصريه ولكن عندما يكون مشروع هو الانظف للبيئة والاكثر عائد كان لابد من التفكير خارج الصندوق، الاستزراع السمكي في الصحراء.

وتابع الدكتور جمال مختار ان فكرة مزارع الكرام بالبحيرة قائمة علي الاستزراع السمكي في الصحراء على مياه الآبار الجوفية النظيفة الخالية من الملوثات الكيميائية والمكروبية وضعها فى الأحواض الخرسانية سواء المستطيلة أو الدائرية.

وأشار الدكتور جمال مختار الي ان ترشيد إستخدام المياة الجوفيه يعاد استخدامها فى زراعة البرسيم الحجازى على مياة الأسماك ثم يربى على البرسيم الأ غنام الأبقار للإستفادة من مخرجات الأسماك فى تخصيب المياه الذى يؤدى الى رفع كفاءة التربة وبذلك يساهم المشروع فى سد الفجوة الغذائية من المنتجات الأ ساسية لافتا ان مياه الأسماك الناتجة عن فدان واحد يمكن أن يربى على هذه المساحة أكثر من الف راس أغنام و كمية الأ سماك الناتجة عن فدان واحد بهذه الطريقة يوازى إنتاج أكثر من 25 فدانا من المزارع التقليدية الطينية المفتوحة".

واوضح الدكتور عبد الحكيم مختار ان العائد القومى لهذا المشروع انه يحدث حركة شديدة فى سوق العمالة الفرعية المتخصصة فى الإنشاءات وحفر الآبار وتجهيز الشبكات والمبانى والأحواض وتربية الأسماك وتسويقها وتربية المواشى وتسويقها والعمالة الزراعية والأ دارة والحراسة وا لإشراف الفنى وكذلك زيادة رقعة الأ رض الزراعية وترشيد استهلاك المياه الجوفيه حفاظا على حق الأجيال القادمة فى هذه المياه و الحفاظ على صحة الإنسان المصرى وذلك بإنتاج أغذية أساسية لا تعتمد كليا على الكيماويات وخالية من الملوثات و الحفاظ على البيئة نظيفة تماماً و بعد سد الفجوة بالاضافه الي فتح مجالات للتصدير.

وفي سياق متصل قال الدكتور احمد حجازي استاذ العلوم البيئية بجامعة القاهرة علي هامش الندوة انني انادي بتطبيق فكرة مشروع الكرام النموذجي علي مليون ونصف فدان وهو نموذج انتاج زراعي قائم علي امور اخري وهذا يتماشي مع التوجه العالمي في قمة المناخ الذي كان احد مخرجاتها الحلول القائمة علي الطبيعة.

لافتا انه لو تم تطبيق هذه الفكرة من انتاج زراعي وقائم عليه انتاج حيواني بالمياه الجوفيه فلا يوجد فاقد وهذا مفهوم اساسي لعمليه الاستدامة وهو نظام قائم دوار مشيرا ان مثل هذه المشروعات توفر ايدي عامله قائمة علي المعرفه ولا مجال للعشوائية وذلك للوصول الي للهدف المنشود وهو انتاج سمك في الصحراء الكرام مشروع كامل متكامل.

وتابع “حجازي”، : “لو قامت الدولة بتبني مثل هذه المشروعات ومساعدة الشباب فيها يساهم ذلك في حل العديد من المشكلات الاجتماعيه والاقتصادية وتوفير الآلاف من فرص العمل”.