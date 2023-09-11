خبير اقتصادي: المغرب يكافح الآثار المترتبة على الأضرار المادية جراء الزلزال (شاهد)

أكد الدكتور بدر زاهر، أستاذ الاقتصاد والأعمال، أن الحكومة المغربية في مواجهة عبء كبير على عاتقها، وقد وجّه ملك المغرب تعليمات بخصوص تكفل الحكومة لجميع مصاريف هؤلاء، وتكاليف تلك الأسر، والإسراع بإيجاد مأوى لهم، خاصة أن المنطقة الواقع بها الزلزال هي مناطق جبلية وواعرة، كما أن مناخيًا مراكش مقبلة على فصل الشتاء بجانب سقوط الأمطار، مما يُحدث تبعيات أخرى لا نعلم مداها.

وتابع “زاهر” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أن الحكومة المغربية في صراع مع الزمن من أجل إنقاذ ما يمكنها من الأشخاص القامعين تحت الأنقاض، ثم التوجه لإيجاد مأوي؛ حيث قامت المملكة بإنشاء بعض الخيم ومخيمات ميدانية في مجموعة من القرى والمدارس، ومنوهًا بأنه يجب التفكير في الإسراع ببناء مأوي أو مساكن لهؤلاء المتضررين، لإعادتهم إلى دورة حياتهم الطبيعية.

وأشار إلى أن المغرب يكافح الآن الآثار المترتبة على الأضرار البشرية والمادية جراء الزلزال، والتبعات الاقتصادية على الأسر المغربية التي تضررت.

وواصل أن الأسر التي تضررت جراء الكارثة، الذي يصل عددهم لأكثر من 15 ألف أسرة، تضررت بشكل مباشر، حيث فقدت منازلها ومواردها المالية، مما أصبح من الضروري على الحكومة التدخل المباشر من أجل إيواء تلك الأسر من أجل تلبية حاجتهم الغذائية والطبية.

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب:

أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا "زلزال الحوز" إلى 2497 قتيلًا، و2476 مصابًا.

وأضافت الوزارة في بيان أن فرق البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة في عمليات البحث عن الناجين ونقل المصابين وتقديم الإسعافات المطلوبة، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه فرق بحث من إسبانيا والإمارات وقطر والمملكة المتحدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وفي السياق، أكد روس جودن، رئيس فريق الإنقاذ البريطاني، الذي وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين إلى مطار مراكش الدولي بالمغرب، للمساهمة في جهود الإغاثة التي تقودها السلطات المغربية إثر "زلزال الحوز"، إن فريقه سيعمل بتعاون وثيق مع فرق التنسيق المغربية، وسيقدم دعمه الكامل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وأعرب جودن - في تصريح صحفي عقب هبوط طائرتين من طراز A400M تابعتين لسلاح الجو الملكي البريطاني - عن تعازيه الصادقة وتضامنه مع أسر الضحايا وكذا الشعب المغربي، لافتًا إلى أن فريقه يتواجد بالمغرب "لدعم جهود الإغاثة الجارية".. وقال: "نعمل بتواصل مع زملائنا المغاربة الذين يبذلون جهودًا حثيثة".

وأشاد سفير المملكة المتحدة بالمغرب سيمون مارتن بجهود البحث والإنقاذ "البطولية" المتواصلة بالمغرب، مضيفًا "أنه لشرف أن تتاح لنا الفرصة لدعم هذه الجهود مع وصول فريق بريطاني للبحث والإنقاذ، الذي سيعمل بشكل وثيق للغاية مع سلطات التنسيق المغربية".

وأضاف السفير البريطاني لدى المغرب: "وهذا يظهر مدى متانة العلاقات القائمة بين بلدينا".

تجدر الإشارة إلى أن فرق بحث وإنقاذ من المملكة المتحدة وإسبانيا وقطر تساعد حاليًا فرق الإنقاذ المغربية في المناطق المتضررة.

وتتم الاستجابة لعروض الدعم والمساعدة المقدمة من مختلف البلدان بناء على تقييم دقيق للاحتياجات الميدانية من قبل السلطات المغربية.

وأكد قائد فريق الإنقاذ القطري الرائد خالد عبدالله الحميدي، إن حضور الفريق جاء بعد تنسيق مسبق وتواصل مع الجانب المغربي.

وأوضح الحميدي - في تصريح صحفي- أن أفراد الفريق القطري سيعملون كمساعدين للأطقم المغربية في موقعين بناء على ما تم الاتفاق عليه عبر قنوات تواصل وتنسيق مع الجانب المغربي.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المغرب، مساء الجمعة الماضي، خلف موجة واسعة من التضامن من قبل العديد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، الذين أعربوا عن تعازيهم وتضامنهم مع المملكة والشعب المغربيين عقب هذه الكارثة الطبيعية.