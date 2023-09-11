عاجل
العاصفة دانيال.. بيان عاجل من الأرصاد يوضح الأماكن المتضررة (فيديو) تنبيه هام خاص بتنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 2023 بن لادن.. حبل غسيل ينهي حياة رجل أشعل صراع الحضارات بقداحة برجي أمريكا
الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

برلمانى: خطة تهويد القدس تضرب مسيرة السلام فى مقتل

الدكتور إيهاب رمزى
الدكتور إيهاب رمزى

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى من المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن بصفة خاصة مواجهة تهديدات وزارة المعارف الاسرائيلية بسحب تراخيص المدارس العربية بالقدس في حال تدريس "المنهاج الفلسطيني الأصلي" الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

txt

البنك الأهلي المصري يتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 

txt

النائب إيهاب رمزي: خطة تهويد القدس تضرب مسيرة السلام في مقتل


وقال " رمزى " فى اليوم إن هذه التهديدات الاسرائيلية الخطيرة وغير الشرعية هدفها احكام السيطرة على الاوضاع فى القدس وتعطيل الدراسة الفلسطينية الفترة المقبلة وهذه الاجراءات اقرتها الحكومة المصغرة وستدخل حيز التنفيذ الفترة القادمة وان كانت هناك بعض المدارس تتبع وكالة الغوث ولا يمكن سحب ترخيصها مؤكداً أن هدف هذه الاجراءات من جانب وزارة المعارف الاسرائيلية أيضاً التضيق على الحالة التعليمية فى القدس الى جانب مناكفة الجانب الاردنى المشرفة على مدينة القدس والمقدسات الاسلامية الى جانب ضرب البنية التحتية للمدارس فى القدس ودفعهم للرحيل وهذا لن يؤثر على العملية التعليمية.


وطالب الدكتور إيهاب رمزى بضرورة الوقف الفورى لقرار المعارف الاسرائيلية لأنه من المؤكد أنه سيؤدى الى طرد الالاف من الاسر الفلسطينية من القدس وبناء منظمات تعليمية مختلفة واقامة مدارس بالحريديم او المتدينيين مكانها وسحب تراخيص المدارس لتنفيذ خطة تهويد القدس 2020 والتى انجزت مهامها وخطة 2050 التى يجرى تنفيذها بانهاء الوجود الفلسطينى فى القدس وبناء استراتيجية وتحرك جديد داخلها.


مؤكداً أن تنفيذ سلطات الاحتلال الاسرائيلى لخطة تهويد القدس يضرب مسيرة السلام فى مقتل ويؤدى الى المزيد من العنف والعنف المضاد ، وكانت وزارة المعارف الإسرائيلية، هدّدت بسحب تراخيص المدارس العربية في مدينة القدس، في حال تدريس "المنهاج الفلسطيني الأصلي"، الذي تقوم بطباعته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.


ووجهت وزارة المعارف الإسرائيلية كتبًا رسمية للمدارس العربية في مدينة القدس تفيد بضرورة "استلام كتب تعليمية  من قبل بلدية القدس"، وذلك لاعتمادها وإجبار الإدارات على توزيعها وتدريسها للطلبة.
وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن بلدية القدس، تعمل على توزيع كتب المنهاج الفلسطيني المحرَّف وليس الكتب الأصلية، بعد أن  أعادت مؤسسات إسرائيلية طباعتها من جديد.


وأجرت البلدية على المناهج عدة تغييرات، أبرزها: إلغاء آيات قرآنية، وأحاديث، وأبيات شعرية، واستبدال الصور والمواقع والأسامي الجغرافية.. وغيرها.


وتدّعي السلطات الإسرائيلية، أن المضامين التي حُذفت من المناهج الدراسية العربية هي "مضامين تحريضية".

مواد متعلقة

عربية النواب تحذر من سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس

محافظة القدس: الاحتلال ينتهج سياسة جديدة بإبعاد الطلبة الفلسطينيين عن جامعاتهم

البرلمان العربي في الذكرى الـ 54 لحريق الأقصى: مصادقة الاحتلال على خطة تطوير القدس غير قانوني

الخارجية الفلسطينية: خطة تطوير القدس تهدف لتعميق تهويد المدينة وتغيير معالمها

الاحتلال الإسرائيلي يُجبر فلسطينيًا على هدم منزله في القدس

مسيرة استفزازية للمُستوطنين الإسرائيليين في القدس القديمة
الجريدة الورقية