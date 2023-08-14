الين الياباني ينخفض مقابل الدولار لأدنى مستوياته في 2023

انخفضت أسعار الين الياباني خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته خلال العام مقابل الدولار الأمريكي، لينزل لما دون مستوى 145 قبل أن يلتقط أنفاسه بعض الشيء، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر.

الين الياباني

فقد تراجع الين الياباني إلى مستوى منخفض عند 145.22 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من نوفمبر، قبل أن يقلب مساره بسرعة في بداية متقلبة للأسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية بما يصل الى نحو 0.097% ليصل إلى مستوى نحو 102.95، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 103.02.

ونزل سعر اليورو اليورو الأوروبي مقابل الدولار بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى نحو 1.0931 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.2675 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 0.6470 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36% إلى 0.5963 دولار.

الروبل الروسي ينخفض لأدنى مستوى في 17 شهراً

الروبل الروسي

انخفض الروبل الروسي إلى أكثر من 100 مقابل الدولار، اليوم الاثنين، لأول مرة منذ مارس 2022، ويأتي الانخفاض، بعد أن قال المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا مهتمة بتقوية الروبل، وإن سياسة التيسير النقدي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة العملة المحلية.

وهبط الروبل ليصل إلى مستوى نحو 100.4975 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، بحسب الاسواق العربية.

وقال المستشار الاقتصادي مكسيم أوريشكين لوكالة تاس الروسية للأنباء "سعر الصرف الحالي انحرف بشكل كبير عن المستويات الأساسية، ومن المتوقع أن يعود إلى وضعه الطبيعي في المستقبل القريب".

وأضاف "انخفاض الروبل يُعقد التحول الهيكلي للاقتصاد ويؤثر سلباً على الدخل الحقيقي للسكان... من مصلحة الاقتصاد الروسي أن يرتفع الروبل".

وأرجع بنك روسيا السبب في انخفاض الروبل بشكل حاد هذا العام إلى التراجع في الميزان التجاري لروسيا.

وفقد الروبل حوالي 30% من قيمته مقابل الدولار هذا العام. وانخفض فائض المعاملات الجارية للبلاد 85% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يوليو.