الشوكولاتة الداكنة مفيدة للقلب.. دراسة توضح أبرز الخصائص

على عكس أنواع الشوكولاتة الحلوة التي يحبها الكثير منا، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على المزيد من الكاكاو، وهو أحد أغنى مصادر المركبات المعززة للصحة والتي تسمى البوليفينول، وتحتوي الشوكولاتة الداكنة أيضًا على كمية أقل من السكر، لذلك تحتوي على سعرات حرارية أقل، وهو أفضل بكثير لصحتك.

لكن هذه ليست المزايا الوحيدة للشوكولاتة الداكنة وجدت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية أن تناول الشوكولاتة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحتوي شوكولاتة الحليب عادةً على حوالي 10% من سائل الكاكاو، وهو عبارة عن عجينة تحتوي على مواد كاكاو صلبة خالية من الدهون وزبدة الكاكاو، ومن ناحية أخرى، تحتوي الشوكولاتة الداكنة (المحلاة) على ما بين 35 و84 بالمائة من سائل الكاكاو، في حين تصنف الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة أعلى من الكاكاو على أنها غير محلاة وفي المقابل، لا تحتوي الشوكولاتة البيضاء على مواد صلبة من الكاكاو؛ مكونه الرئيسي هو زبدة الكاكاو.

الشوكولاتة الداكنة مفيدة للقلب

الشوكولاتة الداكنة والكاكاو النقي غنيان بنوع معين من الفلافونويد يسمى الفلافونول، بالإضافة إلى خصائص مضادات الأكسدة التي تحمي من أضرار الجذور الحرة وتمنع الالتهابات، تعمل مركبات الفلافونول أيضًا على خفض ضغط الدم، وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ والقلب، وتقليل خطر جلطات الدم التي يمكن أن تسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ووفقا للدكتور تشاياكريت كريتانافونج، وهو طبيب زميل في كلية بايلور للطب في تكساس، فإن الشوكولاتة هي غذاء وظيفي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية في القلب.

ويقول كريتانافونج: "في الماضي، أظهرت الدراسات السريرية أن الشوكولاتة لها تأثيرات مفيدة على كل من ضغط الدم وبطانة الأوعية الدموية".